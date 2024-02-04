WSJ снова обвинила Илона Маска в наркомании и даже назвала имена его "братьев по запрещёнке"

Илон Маск употребляет запрещённые вещества, а его друзья и даже члены совета директоров Tesla были вынуждены принимать наркотики вместе с ним из-за опасений быть вычеркнутыми из близкого круга, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, коллеги обеспокоены психологическим здоровьем миллиардера.

Очевидцы, которые встречали Маска на вечеринках, рассказывали, как видели его принимающим экстази и кетамин. С аналогичными заявлениями о бизнесмене выступили бывшие и действующие сотрудники, пишет издание.

По данным газеты, запрещённые вещества с миллиардером употребляли бывшие и нынешние руководящие лица Tesla и SpaceX. Вместе с Маском наркотики употребляли Стив Джарветсон и Антонио Грасиас, бывшие члены совета директоров Tesla, сказано в статье. Также Маск любит принимать кетамин на встречах с действующим членом совета директоров Tesla и сооснователем сервиса аренды жилья Airbnb Джо Геббией. Брат Маска, ресторатор и предприниматель, входящий в совет директоров Tesla и SpaceX, Кимбал Маск тоже употребляет наркотики со своим именитым родственником. По словам инсайдеров, коллеги, друзья и братья бизнесмена заглядывают на частные вечеринки в одном из бутик-отелей в Мексике, где и употребляют наркотики.

Друзья и некоторые члены совета директоров обеспокоены психологическим здоровьем Маска. Близкий друг миллиардера и один из основателей Tesla — Ларри Элиссон — зимой 2022 года предлагал ему вместе посетить его остров на Гавайях, чтобы Маск смог "отвлечься от работы и слезть с веществ", утверждают собеседники издания.

К слову, употребление наркотиков в компаниях Маска находится под строгим запретом. Если новости о рабочих буднях миллиардера подтвердятся, то под угрозой окажутся федеральные контракты SpaceX. Илон Маск, как и его адвокат Алекс Спиро, не делали комментариев по поводу разгромного расследования газеты.