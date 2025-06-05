«Он знал внутреннюю работу»: Трамп заявил о разочаровании в Илоне Маске
Трамп заявил о разочаровании в Илоне Маске из-за критики законопроекта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, Joshua Sukoff
Американский президент Дональд Трамп заявил, что очень разочаровался в миллиардере Илоне Маске после его критики бюджетного законопроекта. Он отметил, что предприниматель отлично знал внутреннюю работу над документом, а также все его преимущества.
«Я очень разочарован в Илоне. Я очень помог Илону. <...> [Маск] знал внутреннюю работу этого законопроекта лучше, чем кто-либо из присутствующих здесь», — заявил Трамп журналистам.
По словам лидера США, предпринимателю перестал нравиться проект закона только после того, как узнал, что придётся сократить использование электромобилей. Трамп предпочёл бы, чтобы Маск критиковал его самого, а не «прекрасный» законопроект.
Напомним, что отношения между Трампом и Максом находятся на пределе из-за критики со стороны предпринимателя нового законопроекта о налогах и расходах. Илон Маск резко осудил инициативу американского президента и призвал «убить законопроект». Среди причин критики – отсутствие продления полномочий Маска в качестве «специального государственного служащего» и решение Трампа отозвать кандидатуру его союзника Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA.