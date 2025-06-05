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Регион
5 июня, 17:06

«Он знал внутреннюю работу»: Трамп заявил о разочаровании в Илоне Маске

Трамп заявил о разочаровании в Илоне Маске из-за критики законопроекта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, Joshua Sukoff

Американский президент Дональд Трамп заявил, что очень разочаровался в миллиардере Илоне Маске после его критики бюджетного законопроекта. Он отметил, что предприниматель отлично знал внутреннюю работу над документом, а также все его преимущества.

«Я очень разочарован в Илоне. Я очень помог Илону. <...> [Маск] знал внутреннюю работу этого законопроекта лучше, чем кто-либо из присутствующих здесь», — заявил Трамп журналистам.

По словам лидера США, предпринимателю перестал нравиться проект закона только после того, как узнал, что придётся сократить использование электромобилей. Трамп предпочёл бы, чтобы Маск критиковал его самого, а не «прекрасный» законопроект.

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Напомним, что отношения между Трампом и Максом находятся на пределе из-за критики со стороны предпринимателя нового законопроекта о налогах и расходах. Илон Маск резко осудил инициативу американского президента и призвал «убить законопроект». Среди причин критики – отсутствие продления полномочий Маска в качестве «специального государственного служащего» и решение Трампа отозвать кандидатуру его союзника Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA.

Полина Никифорова
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