«Он знал внутреннюю работу»: Трамп заявил о разочаровании в Илоне Маске

Американский президент Дональд Трамп заявил, что очень разочаровался в миллиардере Илоне Маске после его критики бюджетного законопроекта. Он отметил, что предприниматель отлично знал внутреннюю работу над документом, а также все его преимущества.

«Я очень разочарован в Илоне. Я очень помог Илону. <...> [Маск] знал внутреннюю работу этого законопроекта лучше, чем кто-либо из присутствующих здесь», — заявил Трамп журналистам.