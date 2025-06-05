В США накалились отношения между «самыми влиятельными людьми в мире»

Президент США Дональд Трамп находится на пределе терпения из-за критики своего законопроекта о налогах и расходах, высказанной миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источники, близкие к ситуации, рассказали изданию, что Трамп и его старшие советники удивились последним комментариям Маска о законопроекте.

«Отношения между двумя самыми влиятельными людьми в мире становятся всё более напряжёнными», — подчёркивает газета.

Также в статье указано, что союз Трампа и Маска ослабел из-за недавнего решения Белого дома отклонить кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA. Маск, который поддерживает Айзекмана, хотел, чтобы тот занял эту должность.