В США накалились отношения между «самыми влиятельными людьми в мире»
WSJ: Трамп теряет терпение к Маску из-за критики проекта бюджета США
Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff / Frederic Legrand - COMEO
Президент США Дональд Трамп находится на пределе терпения из-за критики своего законопроекта о налогах и расходах, высказанной миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Источники, близкие к ситуации, рассказали изданию, что Трамп и его старшие советники удивились последним комментариям Маска о законопроекте.
«Отношения между двумя самыми влиятельными людьми в мире становятся всё более напряжёнными», — подчёркивает газета.
Также в статье указано, что союз Трампа и Маска ослабел из-за недавнего решения Белого дома отклонить кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA. Маск, который поддерживает Айзекмана, хотел, чтобы тот занял эту должность.
Ранее Илон Маск раскритиковал предложенный Трампом проект бюджета США и призвал конгрессменов отказываться голосовать за него. Он заявил: «Банкротить Америку — это не нормально! Убейте билль». Это вызвало волну мемов, так как отсылает к культовому фильму Квентина Тарантино «Убить Билла» (Kill Bill).