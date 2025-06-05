«Какая неблагодарность»: Маск впервые публично выступил с резкой критикой в адрес Трампа

Миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп не выиграл бы выборы без его поддержки, а республиканцы не смогли бы контролировать обе палаты Конгресса. Предприниматель написал на своей станице в соцсети X, что американский лидер ведёт себя неблагодарно.