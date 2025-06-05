«Какая неблагодарность»: Маск впервые публично выступил с резкой критикой в адрес Трампа
Маск: Трамп не смог бы выиграть выборы без меня
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Миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп не выиграл бы выборы без его поддержки, а республиканцы не смогли бы контролировать обе палаты Конгресса. Предприниматель написал на своей станице в соцсети X, что американский лидер ведёт себя неблагодарно.
«Без меня Трамп проиграл бы выборы... Какая неблагодарность», — заявил Маск.
Напомним, что отношения между Трампом и Максом начали разваливаться из-за критики со стороны предпринимателя нового законопроекта о налогах и расходах. Предпринимателоь резко осудил инициативу американского президента и призвал «убить законопроект». Среди причин критики – отсутствие продления полномочий Маска в качестве «специального государственного служащего» и решение Трампа отозвать кандидатуру его союзника Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA. Трамп в свою очередь заявил, что глубоко разочаровался в Илоне Маске.