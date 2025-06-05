«Брааатаны, нееет!»: Канье Уэст высказался о конфликте между Трампом и Маском

Ранее сообщалось, что Илон Маск и Дональд Трамп обменялись резкими заявлениями в социальных сетях. Президент США заявил, что миллиардер перестал эффективно выполнять свои обязанности и «сошёл с ума», а также пригрозил расторгнуть государственные контракты с его компаниями и отменить все субсидии. Маск, в свою очередь, предложил проголосовать за создание в США новой партии. Он также отметил, что американский лидер не смог бы выиграть выборы без его поддержки.