Захарова: США отменили встречу с Россией по «раздражителям» в отношениях

США отменили встречу с Россией, нацеленную на устранение «раздражителей» в двусторонних отношениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению «раздражителей» в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков», — сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД РФ выразила надежду, что взята американской стороной пауза не будет чересчур длинной.