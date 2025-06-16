Захарова: США отменили встречу с Россией по «раздражителям» в отношениях
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США отменили встречу с Россией, нацеленную на устранение «раздражителей» в двусторонних отношениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению «раздражителей» в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков», — сказала Захарова на брифинге.
Представитель МИД РФ выразила надежду, что взята американской стороной пауза не будет чересчур длинной.
Ранее новый посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что РФ и Соединённые Штаты достигли предварительной договорённости о переносе обсуждения вопросов, которые вызывают дипломатические разногласия, из Стамбула в свои столицы — в Москву и Вашингтон. Тогда же он анонсировал встречу в столице РФ.
Напомним, 10 апреля, делегация РФ провела встречу с представителями США в Стамбуле. Беседа стартовала в 10:00. Делегацию из Москвы возглавил Дарчиев, США — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Основной темой переговоров стала нормализация дипломатических отношений между странами.