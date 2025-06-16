ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 13:05

Захарова: США отменили встречу с Россией по «раздражителям» в отношениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

США отменили встречу с Россией, нацеленную на устранение «раздражителей» в двусторонних отношениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению «раздражителей» в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков», — сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД РФ выразила надежду, что взята американской стороной пауза не будет чересчур длинной.

Ранее новый посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что РФ и Соединённые Штаты достигли предварительной договорённости о переносе обсуждения вопросов, которые вызывают дипломатические разногласия, из Стамбула в свои столицы — в Москву и Вашингтон. Тогда же он анонсировал встречу в столице РФ.

Политолог раскрыл, как изменились отношения РФ и США после прихода Трампа к власти
Политолог раскрыл, как изменились отношения РФ и США после прихода Трампа к власти

Напомним, 10 апреля, делегация РФ провела встречу с представителями США в Стамбуле. Беседа стартовала в 10:00. Делегацию из Москвы возглавил Дарчиев, США — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Основной темой переговоров стала нормализация дипломатических отношений между странами.

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar