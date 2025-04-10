Песков озвучил темы переговоров России и США в Стамбуле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с делегацией США в Стамбуле, проходящие по линии МИД и Госдепартамента, посвящены исключительно нормализации дипломатических отношений.

«Это переговоры по линии МИДа и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений», — сообщил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Также Песков подчеркнул, что тема вооружённого конфликта на Украине в рамках двусторонних переговоров делегаций РФ и США в Стамбуле обсуждаться не будет.