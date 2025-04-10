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10 апреля, 10:43

Песков озвучил темы переговоров России и США в Стамбуле

Песков: Встреча США и РФ в Турции посвящена стабилизации двусторонних отношений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с делегацией США в Стамбуле, проходящие по линии МИД и Госдепартамента, посвящены исключительно нормализации дипломатических отношений.

«Это переговоры по линии МИДа и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений», — сообщил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Также Песков подчеркнул, что тема вооружённого конфликта на Украине в рамках двусторонних переговоров делегаций РФ и США в Стамбуле обсуждаться не будет.

Россия и США обсудили значительную часть повестки в ходе переговоров в Стамбуле
Россия и США обсудили значительную часть повестки в ходе переговоров в Стамбуле

Утром российская делегация прибыла на место встречи с США в Стамбуле, автомобиль с командой переговорщиков приехал в генконсульство РФ. Беседа стартовала в 10:00. В этот раз российскую делегацию возглавил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а со стороны США участие принимает заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Ольга Сливченко
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