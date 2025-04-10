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10 апреля, 09:32

Россия и США обсудили значительную часть повестки в ходе переговоров в Стамбуле

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Переговорный процесс между делегациями России и США в Турции к 12 часам достиг своей середины. Стороны обсудили значительную часть повестки во время беседы в российском генконсульстве в Стамбуле, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ходом обсуждения.

«Подошли к середине переговоров, обсудили значительную часть повестки», — сказал собеседник агентства.

Общая продолжительность встречи составит около 4-5 часов, она завершится примерно в 14-15 часов.

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Напомним, что переговоры стартовали в четверг в 10 утра по московскому времени в российском генконсульстве в Стамбуле. На данный момент на улице по-прежнему присутствует значительное количество журналистов, ожидающих окончания беседы дипломатов. В этот раз российскую делегацию возглавил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а со стороны США участие принимает заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Наталья Афонина
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