В Стамбуле стартовали переговоры России и США

В Стамбуле начались переговоры российской и американской делегаций. Предполагается, что встреча продлится несколько часов, началась она в 10:00 по местному времени. Детальная повестка беседы не разглашается.

Российскую сторону за столом переговоров представит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Со стороны США — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Известно, что ряд других дипломатов из внешнеполитических ведомств обеих стран будут на встрече.