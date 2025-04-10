В Стамбуле стартовали переговоры России и США
Встреча РФ и США проходит в Стамбуле. Обложка © freepik / fabrikasimf
В Стамбуле начались переговоры российской и американской делегаций. Предполагается, что встреча продлится несколько часов, началась она в 10:00 по местному времени. Детальная повестка беседы не разглашается.
Российскую сторону за столом переговоров представит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Со стороны США — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Известно, что ряд других дипломатов из внешнеполитических ведомств обеих стран будут на встрече.
Как уже сообщалось, российская делегация прибыла на место встречи с США в Стамбуле, автомобиль с командой переговорщиков приехал в генконсульство РФ. Беседа будет проходить в закрытом формате. Ожидается, что второй раунд российско-американских консультаций в Турции будет посвящён нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.