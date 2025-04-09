Посол Дарчиев рассказал, какие темы поднимет РФ на переговорах с США 10 апреля
Дарчиев: РФ на встрече с США в Стамбуле поставит вопрос о прямом авиасообщении
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На переговорах с США в Стамбуле 10 апреля Россия поставит вопрос о прямом авиасообщении между странами. Об этом заявил глава делегации РФ, новый посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
«Будем ставить в практической плоскости и вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного в свое время Вашингтоном», — сказал посол в разговоре с журналистами.
Дарчиев добавил, что возобновление прямого авиасообщения дало бы импульс не только официальным контактам, ведь должностные лица сейчас добираются до мест назначения с пересадками, но и стимулировало бы бизнес.
Ещё одной темой консультаций станет возвращения дипломатической собственности России. Москва серьёзно настроена поднять эту тему, подчеркнул Дарчиев. По его словам, это ключевой вопрос для возвращения к нормальности всего двустороннего досье
Глава дипмиссии РФ добавил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом уже позволили Москве и Вашингтону достичь прогресса в вопросах выдачи виз дипсоставу, а также смягчения режима поездок. Путин и глава Соединённых Штатов открыли «окно возможностей» в урегулировании накопившихся проблем в двусторонних отношениях. Теперь стоит задача найти пути для кардинального сдвига ситуации в лучшую сторону, в том числе по отмене максимума действующих ограничительных мер, включая правило 25 миль, в пределах которых российские дипломаты могут свободно передвигаться в США. В России эта зона эквивалентна и составляет 41 километр.
Напомним, новый раунд российско-американских переговоров состоится 10 апреля. Делегации стран возглавят новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.