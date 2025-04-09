Посол Дарчиев рассказал, какие темы поднимет РФ на переговорах с США 10 апреля

На переговорах с США в Стамбуле 10 апреля Россия поставит вопрос о прямом авиасообщении между странами. Об этом заявил глава делегации РФ, новый посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Будем ставить в практической плоскости и вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного в свое время Вашингтоном», — сказал посол в разговоре с журналистами.

Дарчиев добавил, что возобновление прямого авиасообщения дало бы импульс не только официальным контактам, ведь должностные лица сейчас добираются до мест назначения с пересадками, но и стимулировало бы бизнес.

Ещё одной темой консультаций станет возвращения дипломатической собственности России. Москва серьёзно настроена поднять эту тему, подчеркнул Дарчиев. По его словам, это ключевой вопрос для возвращения к нормальности всего двустороннего досье