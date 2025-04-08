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Регион
8 апреля, 19:15

Россия и США не будут обсуждать Украину на предстоящих переговорах в Стамбуле

Переговоры России и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Переговоры России и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Новый раунд российско-американских переговоров будет посвящён обсуждению работы дипломатических миссий. Политические вопросы и тему украинского конфликта делегаты не затронут, заявили в Госдепартаменте США.

«Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений», — отметил на брифинге представитель ведомства Тэмми Брюс.

В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров России и США
В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров России и США

Новый раунд российско-американских переговоров состоится 10 апреля. Делегации двух держав возглавят новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

Илья Пушкарев
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