Россия и США не будут обсуждать Украину на предстоящих переговорах в Стамбуле
Переговоры России и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Новый раунд российско-американских переговоров будет посвящён обсуждению работы дипломатических миссий. Политические вопросы и тему украинского конфликта делегаты не затронут, заявили в Госдепартаменте США.
«Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений», — отметил на брифинге представитель ведомства Тэмми Брюс.
Новый раунд российско-американских переговоров состоится 10 апреля. Делегации двух держав возглавят новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.