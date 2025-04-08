В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров России и США

Россия делегирует на предстоящие переговоры с США в Стамбуле представителей МИД, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что российскую сторону представят дипломаты из внешнеполитического ведомства, и посоветовал ждать подробностей от коллег из МИД.

Напмним, глава МИД РФ Сергей Лавров упоминал, что Москва и Вашингтон работают над новой встречей, чтобы устранить препятствия в двусторонних отношениях и наладить общение. Он отметил, что первая встреча уже прошла в Стамбуле, а сейчас идёт подготовка ко второй.