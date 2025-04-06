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Регион
6 апреля, 11:22

Стало известно, когда состоятся очередные российско-американские переговоры

Глава РФПИ: Новые контакты между Россией и США могут пройти на следующей неделе 

Новые контакты между Россией и США могут пройти на следующей неделе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Новые контакты между Россией и США могут пройти на следующей неделе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Новые контакты между Москвой и Вашингтоном могут пройти уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Уже на следующей неделе», — сказал он про российского-американские переговоры в интервью Первому каналу по итогам своей поездки в Вашингтон.

Кирилл Дмитриев подтвердил, что проводит встречи с командой Трампа в США
Кирилл Дмитриев подтвердил, что проводит встречи с командой Трампа в США

Ранее на Западе рассказали о тузе российского лидера Владимира Путина на переговорах с США. В качестве него выступил Кирилл Дмитриев, который стал «самым высокопоставленным кремлевским чиновником», посетившим Соединённые Штаты с февраля 2022 года. Отмечается, что глава РФПИ учился в США и имеет «старые контакты» с командой президента США Дональда Трампа.

Алена Пенчугина
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