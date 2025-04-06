Стало известно, когда состоятся очередные российско-американские переговоры

Новые контакты между Москвой и Вашингтоном могут пройти уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Уже на следующей неделе», — сказал он про российского-американские переговоры в интервью Первому каналу по итогам своей поездки в Вашингтон.