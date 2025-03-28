Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным предложил провести в Турции переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила канцелярия главы республики. Утверждается, что обсуждалась тема украинского урегулирования, Эрдоган предложил Турцию как место переговоров.

«В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной», — заявили в канцелярии.

Там добавили, что Эрдоган заявил о готовности Турции оказать любую поддержку мирному процессу, в том числе предоставить площадку для переговоров, чтобы обеспечить прочный и справедливый мир.