«Скромно, но значимо»: Эрдоган оценил позицию РФ по перемирию на Украине
Эрдоган: Турция считает скромным, но ценным шаг РФ к вопросу о прекращении огня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после заседания правительства, что позиция России по поводу 30-дневного прекращения огня на Украине является «скромной, но значимой» для разрешения военного конфликта.
«Мы рассматриваем позитивный, пусть и с оговорками, подход России к предложению США о 30-дневном прекращении огня как скромный, но ценный шаг на пути к миру», — сказал он после заседания правительства в Анкаре.
Напомним, Владимир Зеленский в ходе разговора с президентом США пообещал прекратить атаки на военные объекты. Москва твёрдо решила пойти на перемирие, однако, как и следовало ожидать, Зеленский своё слово не сдержал. В МИД РФ подчеркнули, что Киев грубо нарушил договорённости. ВСУ пытались атаковать газовое месторождение в Крыму. Кроме того, они ударили по газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области. А ещё армия Зеленского атаковала нефтеперекачивающую станцию КТК «Кропоткинская» в Краснодарском крае.
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