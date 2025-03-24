«Скромно, но значимо»: Эрдоган оценил позицию РФ по перемирию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после заседания правительства, что позиция России по поводу 30-дневного прекращения огня на Украине является «скромной, но значимой» для разрешения военного конфликта.

«Мы рассматриваем позитивный, пусть и с оговорками, подход России к предложению США о 30-дневном прекращении огня как скромный, но ценный шаг на пути к миру», — сказал он после заседания правительства в Анкаре.