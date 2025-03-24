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Регион
24 марта, 17:42

«Скромно, но значимо»: Эрдоган оценил позицию РФ по перемирию на Украине

Эрдоган: Турция считает скромным, но ценным шаг РФ к вопросу о прекращении огня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после заседания правительства, что позиция России по поводу 30-дневного прекращения огня на Украине является «скромной, но значимой» для разрешения военного конфликта.

«Мы рассматриваем позитивный, пусть и с оговорками, подход России к предложению США о 30-дневном прекращении огня как скромный, но ценный шаг на пути к миру», — сказал он после заседания правительства в Анкаре.

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Напомним, Владимир Зеленский в ходе разговора с президентом США пообещал прекратить атаки на военные объекты. Москва твёрдо решила пойти на перемирие, однако, как и следовало ожидать, Зеленский своё слово не сдержал. В МИД РФ подчеркнули, что Киев грубо нарушил договорённости. ВСУ пытались атаковать газовое месторождение в Крыму. Кроме того, они ударили по газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области. А ещё армия Зеленского атаковала нефтеперекачивающую станцию КТК «Кропоткинская» в Краснодарском крае.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Александра Мышляева
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