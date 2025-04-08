Стала известна дата нового раунда российско-американских переговоров

10 апреля в Стамбуле состоится очередная встреча представителей России и США для обсуждения вопросов, связанных с деятельностью дипломатических миссий обеих стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее в МИД России сообщили, что следующие контакты с США состоятся в ближайшие дни. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что они будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.