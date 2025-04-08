Стала известна дата нового раунда российско-американских переговоров
РИАН: Новый раунд переговоров между РФ и США состоится 10 апреля в Стамбуле
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10 апреля в Стамбуле состоится очередная встреча представителей России и США для обсуждения вопросов, связанных с деятельностью дипломатических миссий обеих стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Возглавить российскую делегацию должен российский посол в США Александр Дарчиев. Главой американской делегации станет заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
Напомним, 27 февраля прошли российско-американские переговоры, посвящённые функционированию посольств обеих стран. Встреча делегаций продолжалась шесть с половиной часов.
Ранее в МИД России сообщили, что следующие контакты с США состоятся в ближайшие дни. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что они будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.