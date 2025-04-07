МИД РФ обозначил ключевую задачу российско-американских переговоров
Рябков назвал возвращение дипсобственности ключевой задачей контактов РФ и США
Сергей Рябков. Обложка © Kremlin.ru
Возвращение дипломатической собственности РФ — одна из ключевых тем российско-американских переговоров. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
«Да, безусловно. Это один из главных вопросов», — ответил дипломат на соответствующий вопрос газеты «Известия».
Также заместитель министра подчеркнул, что Россия намерена добиться решения этого вопроса при администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Возвращение дипсобственности — приоритетная задача для Москвы, повторил Рябков.
Напомним, в сентябре 2017 года Генконсульство России в Сан-Франциско, а также представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. Лишь 28 февраля 2025 года МИД РФ сообщил о проведении переговоров по возвращению российской стороне шести объектов недвижимости.