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6 апреля, 23:53

МИД РФ обозначил ключевую задачу российско-американских переговоров

Рябков назвал возвращение дипсобственности ключевой задачей контактов РФ и США

Сергей Рябков. Обложка © Kremlin.ru

Сергей Рябков. Обложка © Kremlin.ru

Возвращение дипломатической собственности РФ — одна из ключевых тем российско-американских переговоров. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Да, безусловно. Это один из главных вопросов», — ответил дипломат на соответствующий вопрос газеты «Известия».

Также заместитель министра подчеркнул, что Россия намерена добиться решения этого вопроса при администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Возвращение дипсобственности — приоритетная задача для Москвы, повторил Рябков.

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Напомним, в сентябре 2017 года Генконсульство России в Сан-Франциско, а также представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. Лишь 28 февраля 2025 года МИД РФ сообщил о проведении переговоров по возвращению российской стороне шести объектов недвижимости.

Тимур Хингеев
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