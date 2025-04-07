МИД РФ обозначил ключевую задачу российско-американских переговоров

Возвращение дипломатической собственности РФ — одна из ключевых тем российско-американских переговоров. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Да, безусловно. Это один из главных вопросов», — ответил дипломат на соответствующий вопрос газеты «Известия».

Также заместитель министра подчеркнул, что Россия намерена добиться решения этого вопроса при администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Возвращение дипсобственности — приоритетная задача для Москвы, повторил Рябков.