Россия обсудила с США возврат захваченных генконсульств и дач дипломатов

Россия и США на вчерашней встрече в Стамбуле обсудили шаги по обеспечению финансирования дипмиссий и преодолению внешних «раздражителей». Также на вчерашней встрече были затронуты вопросы возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 года, сообщает пресс-служба российского МИД.

В сентябре 2017 года Генконсульство России в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. А в апреле 2018 года представителям США удалось попасть в резиденцию генконсула РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала те события рейдерским захватом. 24 апреля 2018 года сотрудники закрытого российского генконсульства в Сиэтле покинули город. Та же участь постигла дачи РФ в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Тогдашний посол РФ в США счёл действия Вашингтона в отношении дипсобственности антироссийскими и очень недружественными.