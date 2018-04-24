Российские дипломаты уезжают из Сиэтла

Российские дипломаты, которые являются сотрудниками закрытого по требованию американской стороны Генконсульства РФ в Сиэтле, покидают город, сообщает ТАСС со ссылкой на консула-советника Халита Айсина.

— Мы сейчас покидаем территорию резиденции генконсула, которая является дипломатической собственностью РФ и которую по требованию США мы обязаны были покинуть к 23:59 по местному времени 24 апреля, — отметил он.

По его словам, сейчас дипломаты направляются в Вашингтон. В общей сложности в колонне 11 автомобилей. На них отправляются 23 человека: среди них дипломаты и члены их семей.

Как отмечается, доступ в помещение, где располагалось российское генконсульство, прекратили по требованию американских властей 1 апреля в 00:00.

Ранее американские власти объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также о закрытии Генконсульства России в Сиэтле.