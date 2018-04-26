Антонов назвал антироссийскими действия США в отношении генконсульства в Сиэтле

По его словам, сорванный замок со здания, где проживал генконсул РФ в Сиэтле, — это "нарушение всех международных конвенций, всех договорённостей".

Посол России в США Анатолий Антонов заявил журналистам, что действия Белого дома в отношении российской дипсобственности в Сиэтле были недружественными.

Напомним, ранее сообщалось, что представителям США удалось попасть на территорию резиденции генконсула РФ в Сиэтле, после чего они взломали замок на входной двери. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти действия американской стороны рейдерским захватом. В итоге 24 апреля российские дипломаты, являющиеся сотрудниками закрытого генконсульства в Сиэтле, покинули город.

— Этот прекрасный день омрачён американскими действиями — очень неконструктивными, очень недружественными. Я бы сказал даже — антироссийскими, — заявил Антонов.

По его словам, сорванный замок со здания, где проживал генконсул РФ в Сиэтле, — это "нарушение всех международных конвенций, всех договорённостей".

— Кроме печали и горести этот жест ничего не вызывает, — добавил посол РФ в США.

Антонов также выразил мнение, что поднятый в СМИ шум вокруг высланных дипломатов РФ является попыткой отвлечь внимание от действий Белого дома по отношению к российской дипсобственности в Сиэтле.