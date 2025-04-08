Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 13:36

Новый посол возглавит делегацию РФ на переговорах с США в Стамбуле

Дарчиев и Коултер возглавят делегации России и США на переговорах в Стамбуле

Александр Дарчиев. Обложка © mid.ru

Александр Дарчиев. Обложка © mid.ru

Новый посол Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер возглавят делегации России и США на переговорах в Стамбуле. Об этом заявили в МИД РФ.

Встреча, намеченная на ближайшие дни, будет посвящена нормализации работы посольств.

«Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными. Консультации пройдут в Стамбуле. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Никитич Дарчиев (теперь уже как посол России в США). Американскую — зам. пом. госсекретаря Соната Коултер», — заявили в российском дипведомстве.

Захарова посочувствовала послу Дарчиеву из-за сложностей в отношениях РФ и США
Захарова посочувствовала послу Дарчиеву из-за сложностей в отношениях РФ и США

Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новые контакты между Россией и Соединёнными Штатами могут пройти уже на этой неделе. В Кремле уточнили, что Москва делегирует на предстоящие переговоры с Вашингтоном в Стамбуле представителей МИД.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • МИД РФ
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar