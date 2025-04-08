Новый посол возглавит делегацию РФ на переговорах с США в Стамбуле
Дарчиев и Коултер возглавят делегации России и США на переговорах в Стамбуле
Александр Дарчиев. Обложка © mid.ru
Новый посол Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер возглавят делегации России и США на переговорах в Стамбуле. Об этом заявили в МИД РФ.
Встреча, намеченная на ближайшие дни, будет посвящена нормализации работы посольств.
«Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными. Консультации пройдут в Стамбуле. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Никитич Дарчиев (теперь уже как посол России в США). Американскую — зам. пом. госсекретаря Соната Коултер», — заявили в российском дипведомстве.
Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новые контакты между Россией и Соединёнными Штатами могут пройти уже на этой неделе. В Кремле уточнили, что Москва делегирует на предстоящие переговоры с Вашингтоном в Стамбуле представителей МИД.