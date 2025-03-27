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27 марта, 01:20

Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в американскую столицу

Александр Дарчиев. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Александр Дарчиев. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Новый российский посол в Соединённых Штатах Александр Дарчиев прилетел в американскую столицу. Самолёт с главой диппредставительства приземлился в международном аэропорту имени Даллеса.

На 27 марта у дипломата запланирована встреча в Госдепартаменте, где он передаст копии верительных грамот. Согласно расписанию Госдепа, участие в мероприятии примет старший представитель Бюро по делам Европы и Евразии Луис Л. Боно.

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Напомним, правительственный борт с Дарчиевым отбыл из Петербурга в Нью-Йорк 26 марта в 11:00 мск. Дипломат был назначен послом России в США президентом страны Владимиром Путиным 6 марта.

Тимур Хингеев
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