Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США
Александр Дарчиев. Обложка © Министерство иностранных дел Российской Федерации
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева послом в США. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки», — говорится в документе.
Также Дарчиев назначен постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств (ОАГ, OAS) в Вашингтоне.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщал, что договорённость о назначении Дарчиева была достигнута на переговорах РФ и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. 28 февраля стало известно, что Вашингтон выдал агреман на назначение дипломата.
Александру Дарчиеву 64 года. С 2014 по 2021 год он служил послом РФ в Канаде. В 2021-2025 годах возглавлял Департамент Северной Америки МИД России. Также в январе текущего года был назначен директором Департамента Северной Атлантики. В должности посла в США Дарчиев сменил Анатолия Антонова, который ушёл с поста главы диппредставительства осенью.