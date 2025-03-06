Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева послом в США. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки», — говорится в документе.

Также Дарчиев назначен постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств (ОАГ, OAS) в Вашингтоне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщал, что договорённость о назначении Дарчиева была достигнута на переговорах РФ и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. 28 февраля стало известно, что Вашингтон выдал агреман на назначение дипломата.