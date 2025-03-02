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2 марта, 10:25

Лавров раскрыл подробности встречи в Эр-Рияде

Лавров: РФ и США не будут мыслить одинаково по разным вопросам мировой политики

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Во время встречи в Эр-Рияде Россия и США признали, что взгляды стран порой отличаются, однако когда интересы совпадают, следует не допускать деградации этих несовпадений в конфронтацию. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

«Там, где мы видим совпадение интересов, здравый смысл подсказывает, что глупо не использовать его для того, чтобы перевести его в какие-то практические дела и получить взаимовыгодные результаты. Там, где интересы не совпадают, обязанность ответственных держав — не допустить, чтобы это несовпадение деградировало в конфронтацию. Это абсолютно наша позиция», — сказал Лавров.

Дипломат добавил, что встреча была организована без долгой подготовки по инициативе лидера США. Такие отношения Лавров объясняет политикой Трампа, которые «не обрубал отношения с РФ». Глава МИД удивился, что нормальные переговоры были восприняты как сенсация. Это гласит лишь о том, что экс-президент Джо Байден довёл сообщество до критической деградации.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц являются абсолютно вменяемыми людьми. Дипломат дополнил, что двум серьёзным странам удалось сесть и поговорить о проблемах, которые начались после прихода к власти бывшего президента США Джо Байдена.

Николай Рюмин
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