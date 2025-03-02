«Абсолютно вменяемые люди»: Лавров высказался о новом руководстве США

«Его [Дональда Трампа] команда, государственный секретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц — абсолютно вменяемые во всех смыслах слова люди. Они разговаривают, исходя из того, что они не командуют нами, и мы ими не командуем», — подчеркнул министр в интервью «Красной звезде», фрагмент беседы опубликован на сайте МИД РФ.