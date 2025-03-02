«Абсолютно вменяемые люди»: Лавров высказался о новом руководстве США
Лавров назвал вменяемыми людьми госсекретаря Рубио и помощника Трампа Уолтца
Марко Рубио и Майкл Уолтц. Обложка © ТАСС / ABACA, Jacquelyn Martin
Государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц являются абсолютно вменяемыми людьми. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
«Его [Дональда Трампа] команда, государственный секретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц — абсолютно вменяемые во всех смыслах слова люди. Они разговаривают, исходя из того, что они не командуют нами, и мы ими не командуем», — подчеркнул министр в интервью «Красной звезде», фрагмент беседы опубликован на сайте МИД РФ.
Лавров дополнил, что двум серьёзным странам удалось сесть и поговорить о проблемах, которые начались после прихода к власти бывшего президента США Джо Байдена. По словам главы МИД РФ, экс-американский лидер разрушил все каналы контактов двух государств, введя санкции. Из-за этого компании США начали нести убытки в сотни миллиардов долларов.
А ранее Марко Рубио анонсировал, что повесткой следующей встречи с делегацией РФ станет обсуждение уступок, на которые готова пойти Москва ради завершения конфликта. Впоследствии те же вопросы американцы зададут Украине. До этого российская сторона уже выразила готовность к урегулированию «на правильных условиях». В Госдуме считают, что пока рано надеяться, что РФ и США будут вместе править миром, нужно ещё наблюдать за ситуацией.