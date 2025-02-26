Рубио: США проверят искренность намерений РФ по миру на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон планирует оценить, насколько искренни намерения России в вопросе мирного разрешения конфликта на Украине.
«Я не знаю. Думаю, что мы это проверим», — сказал Рубио в интервью Fox News.
Он также отметил, что Соединённые Штаты собираются направить группы дипломатов для диалога с российскими представителями и обсуждения деталей возможного урегулирования.
Ранее Рубио развеял надежды Киева на приобретение ядерного оружия, подчеркнув, что такие требования являются нереалистичными. Он отметил, что международное сообщество должно стремиться к сокращению числа ядерных держав. Также дипломат указал, что агрессивные резолюции в ООН, направленные против России или Украины, не помогут разрешить конфликт. По его словам, к сожалению, Незалежная не согласна с этой позицией и стремится продвигать свою резолюцию.
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