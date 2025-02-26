Рубио: США проверят искренность намерений РФ по миру на Украине

Ранее Рубио развеял надежды Киева на приобретение ядерного оружия, подчеркнув, что такие требования являются нереалистичными. Он отметил, что международное сообщество должно стремиться к сокращению числа ядерных держав. Также дипломат указал, что агрессивные резолюции в ООН, направленные против России или Украины, не помогут разрешить конфликт. По его словам, к сожалению, Незалежная не согласна с этой позицией и стремится продвигать свою резолюцию.