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Регион
26 февраля, 18:14

Рубио: США проверят искренность намерений РФ по миру на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон планирует оценить, насколько искренни намерения России в вопросе мирного разрешения конфликта на Украине.

«Я не знаю. Думаю, что мы это проверим», — сказал Рубио в интервью Fox News.

Он также отметил, что Соединённые Штаты собираются направить группы дипломатов для диалога с российскими представителями и обсуждения деталей возможного урегулирования.

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Ранее Рубио развеял надежды Киева на приобретение ядерного оружия, подчеркнув, что такие требования являются нереалистичными. Он отметил, что международное сообщество должно стремиться к сокращению числа ядерных держав. Также дипломат указал, что агрессивные резолюции в ООН, направленные против России или Украины, не помогут разрешить конфликт. По его словам, к сожалению, Незалежная не согласна с этой позицией и стремится продвигать свою резолюцию.

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Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Александра Мышляева
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