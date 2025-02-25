Глава Госдепа раскритиковал Киев за продвижение в ООН «враждебной» резолюции

Агрессивные резолюции в ООН против России или же Украины никак не поспособствуют урегулированию конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью американскому порталу Breitbart, раскритиковав Киев за продвижение своего проекта документа.

«Президент Трамп хочет закончить эту войну. <...> Мы не ощущали, что это способствовало, если честно, — иметь нечто в ООН, враждебное по отношению к любой из сторон. Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров», — заявил он.

Он добавил, что Украина, к сожалению, была не согласна и хотела продвигать свою резолюцию.