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25 февраля, 05:56

Глава Госдепа раскритиковал Киев за продвижение в ООН «враждебной» резолюции

Рубио: Враждебные резолюции в ООН не способствуют мирному плану по Украине

Агрессивные резолюции в ООН против России или же Украины никак не поспособствуют урегулированию конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью американскому порталу Breitbart, раскритиковав Киев за продвижение своего проекта документа.

«Президент Трамп хочет закончить эту войну. <...> Мы не ощущали, что это способствовало, если честно, — иметь нечто в ООН, враждебное по отношению к любой из сторон. Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров», — заявил он.

Он добавил, что Украина, к сожалению, была не согласна и хотела продвигать свою резолюцию.

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Напомним, ГА ООН 24 февраля одобрила резолюцию, осуждающую действия России на Украине. В поддержку резолюции высказались 93 государства, 18 стран проголосовали против, а 65 — воздержались. США оказались в числе противников. В России назвали эту инициативу «позорной».

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Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Николай Рюмин
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