Переобулись за 180 секунд: Захарова уличила Францию и Британию в двуличии после голосований в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности Франции и Великобритании после прошедших голосований по резолюциям в ООН. Постпредства Лондона и Парижа изменили своё мнение буквально за 180 секунд, возмутилась дипломат.

Захарова напомнила, что страны ЕС «испохабили» американский проект резолюции по Украине в Генассамблее ООН антироссийскими поправками. Франция и Британия поддержали лишь исправленный вариант документа. Однако когда та же самая резолюция США рассматривалась в Совбезе, постпреды этих стран не стали накладывать вето и допустили принятие первоначальной версии.