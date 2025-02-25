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Регион
25 февраля, 03:05
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Переобулись за 180 секунд: Захарова уличила Францию и Британию в двуличии после голосований в ООН

Захарова: Франция и Британия за 180 секунд изменили свою позицию в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности Франции и Великобритании после прошедших голосований по резолюциям в ООН. Постпредства Лондона и Парижа изменили своё мнение буквально за 180 секунд, возмутилась дипломат.

Захарова напомнила, что страны ЕС «испохабили» американский проект резолюции по Украине в Генассамблее ООН антироссийскими поправками. Франция и Британия поддержали лишь исправленный вариант документа. Однако когда та же самая резолюция США рассматривалась в Совбезе, постпреды этих стран не стали накладывать вето и допустили принятие первоначальной версии.

«Вопрос: когда Франция и Британии были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок? Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис?» — задалась вопросом дипломат в Telegram.

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Ранее стало известно, что Сербия поддержала украинский вариант резолюции в Генассамблее. Позже президент страны Александр Вучич назвал произошедшее ошибкой и извинился. Захарова в ответ обратилась к сербам на их родном языке.

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Telegram / МИД России

Антон Голыбин
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