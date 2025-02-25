«Сербский народ нас не предаст»: Захарова ответила на извинения Вучича за ошибочный голос в ООН
Захарова обратилась к сербам и поблагодарила их за преданность и любовь
Мария Захарова обратилась к сербам на их родном языке. Дипломат поблагодарила жителей балканского государства за любовь к России и выразила уверенность в их преданности. Так официальный представитель МИД отреагировала на извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибочный голос в пользу западной резолюции по Украине в ГА ООН.
«Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы читаем отголоски ваших сердец, неровные и полные поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Всё остальное мы переживём», — написала Захарова.
Ранее Вучич заявил, что делегация Сербии поддержала западную резолюцию по Украине в Генассамблее по ошибке, так как должна была воздержаться. В то же время вице-премьер балканской республики Александр Вулин назвал такие действия представителей государства в ООН настоящим предательством.
Telegram / МИД России