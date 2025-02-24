«Неонацизм в действии»: Захарова уличила Зеленского в возрождении Гитлера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что страны, где живут руководящие граждане, якобы находятся в риске прямого конфликта с РФ. Дипломат назвала это проявлением неонацизма и привела в пример высказывания Адольфа Гитлера, отметив, что глава киевского режима выражается в схожем духе.

«Неонацизм в действии. Вот, кого главарь киевского режима возрождает», — написала Захарова в телеграм-канале.