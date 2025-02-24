«Неонацизм в действии»: Захарова уличила Зеленского в возрождении Гитлера
Захарова: Зеленский возрождает Гитлера, рассуждая о русскоязычных людях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что страны, где живут руководящие граждане, якобы находятся в риске прямого конфликта с РФ. Дипломат назвала это проявлением неонацизма и привела в пример высказывания Адольфа Гитлера, отметив, что глава киевского режима выражается в схожем духе.
«Неонацизм в действии. Вот, кого главарь киевского режима возрождает», — написала Захарова в телеграм-канале.
Она также опубликовала фрагмент из стенограммы встречи Гитлера с тогдашним вице-премьером и министром иностранных дел Румынии Михаем Антонеску, где диктатор нацистской Германии рассуждал о том, что славянская проблема является биологической, и что борьба с этим народом должна вестись всеми европейцами.
Ранее сообщалось, что Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского. За проголосовали 218 депутатов при необходимых 226. Позже стало известно, что украинский парламент намерен провести повторное голосование.
Telegram / МИД России