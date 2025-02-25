Госсекретарь США раскрыл план на следующие переговоры с Россией

На следующей встрече с представителями РФ американские делегаты планируют обсудить, на что готова Москва для завершения конфликта на Украине. Ранее российские дипломаты пояснили, что согласны на урегулирование «на правильных условиях». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News .

«Мы не обсуждали, что это за условия. Поэтому следующим шагом будет встретиться с ними опять на определённом этапе, собрав правильных людей, и приступить к определению того, что потребуется от России, чтобы прекратить конфликт», — заявил Рубио, добавив, что «этот же вопрос будет задан Украине».