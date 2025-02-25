Госсекретарь США раскрыл план на следующие переговоры с Россией
Рубио: США хотят узнать, на что Россия готова для урегулирования на Украине
На следующей встрече с представителями РФ американские делегаты планируют обсудить, на что готова Москва для завершения конфликта на Украине. Ранее российские дипломаты пояснили, что согласны на урегулирование «на правильных условиях». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News.
«Мы не обсуждали, что это за условия. Поэтому следующим шагом будет встретиться с ними опять на определённом этапе, собрав правильных людей, и приступить к определению того, что потребуется от России, чтобы прекратить конфликт», — заявил Рубио, добавив, что «этот же вопрос будет задан Украине».
Госсекретарь отметил, что американский президент хотел бы, чтоб украинский конфликт «разрешился ещё вчера». Вне зависимости от сроков окончания боевых действий, Штаты начнут мирный процесс, заключил Рубио.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует настрой США на переформатирование подхода к диалогу. По его словам, Вашингтон пытается разобраться в первопричинах конфликта. Этот анализ поможет в контексте урегулирования на Украине. Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись первые переговоры между РФ и Штатами. Помощник главы государства Юрий Ушаков отметил, что встреча, длившаяся четыре с половиной часа, прошла неплохо.
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