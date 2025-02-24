Песков: Россия приветствует настрой США на переформатирование подхода к диалогу
Россия приветствует настрой США на переформатирование подхода к диалогу, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Один из представителей администрации, общаясь с прессой на днях, как раз заявил о том, что США сейчас переформатируют в целом подходы к России, к диалогу с Россией. Это то, что мы приветствуем и поддерживаем», — сказал представитель Кремля.
Также он констатировал попытки Вашингтона действительно разобраться в первопричинах конфликта и выразил надежду, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта.
Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии прошли первые переговоры между российскими и американскими делегациями. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча, длившаяся четыре с половиной часа, прошла неплохо. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал российско-американские переговоры в Эр-Рияде как исторические. Москва и Вашингтон условились продолжать диалог, также обсуждается возможная встреча лидеров РФ и США.
Life.ru