Не стоит рассчитывать, что Россия и Штаты объединятся, чтобы управлять миром — такие ожидания сейчас преждевременны. Об этом заявил депутат Госдумы, первый премьер-министр ДНР Александр Бородай.

Депутат Александр Бородай о соглашении между Москвой и Вашингтоном. Обложка © Telegram / Радио «Комсомольская правда»

«Когда я нахожусь в Москве, то вижу у некоторых счастливую истерику по типу «Трамп придёт — порядок наведёт». Это, мягко выражаясь, преждевременные ожидания. Не стоит увлекаться. Просто так получилось, что глобалистская мировая элита оказалась и нашими врагами, и врагами Трампа. Что будет дальше — надо посмотреть», — объяснил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Бородай подчеркнул, что соглашение между Россией и США должно обязательно учитывать российские интересы. В пользу этого говорит хотя бы то, что ВС РФ сейчас владеют ситуацией на поле боя.