Депутат объяснил, почему не стоит очаровываться любезностью Трампа в отношении России
Депутат Бородай: Ещё рано надеяться, что РФ и США будут вместе править миром
Не стоит рассчитывать, что Россия и Штаты объединятся, чтобы управлять миром — такие ожидания сейчас преждевременны. Об этом заявил депутат Госдумы, первый премьер-министр ДНР Александр Бородай.
Депутат Александр Бородай о соглашении между Москвой и Вашингтоном. Обложка © Telegram / Радио «Комсомольская правда»
«Когда я нахожусь в Москве, то вижу у некоторых счастливую истерику по типу «Трамп придёт — порядок наведёт». Это, мягко выражаясь, преждевременные ожидания. Не стоит увлекаться. Просто так получилось, что глобалистская мировая элита оказалась и нашими врагами, и врагами Трампа. Что будет дальше — надо посмотреть», — объяснил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Бородай подчеркнул, что соглашение между Россией и США должно обязательно учитывать российские интересы. В пользу этого говорит хотя бы то, что ВС РФ сейчас владеют ситуацией на поле боя.
Ранее государственный секретарь Штатов Марко Рубио рассказал, что повесткой следующей встречи с делегацией РФ станет обсуждение уступок, на которые готова пойти Москва ради завершения конфликта. Впоследствии те же вопросы американцы зададут Украине. Ранее российская сторона уже выразила готовность к урегулированию «на правильных условиях».
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