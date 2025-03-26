Правительственный борт с послом России Дарчиевым вылетел в США

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправился в США к новому месту своей службы. Правительственный борт вылетел из Петербурга в Нью-Йорк, свидетельствуют данные сервиса Flight radar.

Уточняется, что правительственное воздушное судно вылетело из аэропорта «Пулково» в 11.00 по московскому времени. Самолёт с Дарчиевым на борту приземлится в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. По информации сервиса, в Северную столицу борт ранее прилетел из правительственного аэропорта «Внуково-2» в Москве.