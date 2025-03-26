Правительственный борт с послом России Дарчиевым вылетел в США
Александр Дарчиев. Обложка © mid.ru
Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправился в США к новому месту своей службы. Правительственный борт вылетел из Петербурга в Нью-Йорк, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Уточняется, что правительственное воздушное судно вылетело из аэропорта «Пулково» в 11.00 по московскому времени. Самолёт с Дарчиевым на борту приземлится в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. По информации сервиса, в Северную столицу борт ранее прилетел из правительственного аэропорта «Внуково-2» в Москве.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом в США 6 марта. Ранее он занимал пост директора департамента Северной Атлантики МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве ранее анонсировали прибытие Дарчиева в Вашингтон на место службы.