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26 марта, 08:51

Правительственный борт с послом России Дарчиевым вылетел в США

Александр Дарчиев. Обложка © mid.ru

Александр Дарчиев. Обложка © mid.ru

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправился в США к новому месту своей службы. Правительственный борт вылетел из Петербурга в Нью-Йорк, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Уточняется, что правительственное воздушное судно вылетело из аэропорта «Пулково» в 11.00 по московскому времени. Самолёт с Дарчиевым на борту приземлится в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. По информации сервиса, в Северную столицу борт ранее прилетел из правительственного аэропорта «Внуково-2» в Москве.

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Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом в США 6 марта. Ранее он занимал пост директора департамента Северной Атлантики МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве ранее анонсировали прибытие Дарчиева в Вашингтон на место службы.

Дарья Нарыкова
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