Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 07:22

В Кремле назвали главные задачи нового посла России в США

Песков: Путин поручил послу РФ в Вашингтоне Дарчиеву развивать отношения с США

Перед новым послом России в США Александром Дарчиевым поставлены задачи отстаивать интересы РФ и развивать отношения с Соединёнными Штатами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации», — ответил Песков на вопрос РИА «Новости», какие задачи Владимир Путин ставит перед главой дипмиссии.

Напомним, 6 марта глава государства подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США. Также дипломат назначен постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств (ОАГ, OAS) в Вашингтоне.

США определили посредника на переговорах с РФ, это не Стив Уиткофф
США определили посредника на переговорах с РФ, это не Стив Уиткофф

Александру Дарчиеву 64 года. С 2014 по 2021 год он служил послом РФ в Канаде. В 2021-2025 годах возглавлял Департамент Северной Америки МИД России. В январе текущего года был назначен директором Департамента Северной Атлантики. В должности посла в США Дарчиев сменил Анатолия Антонова, который ушёл с поста главы диппредставительства осенью.

Обложка ©

mid

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar