В Кремле назвали главные задачи нового посла России в США

Перед новым послом России в США Александром Дарчиевым поставлены задачи отстаивать интересы РФ и развивать отношения с Соединёнными Штатами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации», — ответил Песков на вопрос РИА «Новости», какие задачи Владимир Путин ставит перед главой дипмиссии.

Напомним, 6 марта глава государства подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США. Также дипломат назначен постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств (ОАГ, OAS) в Вашингтоне.