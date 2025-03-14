В Кремле назвали главные задачи нового посла России в США
Песков: Путин поручил послу РФ в Вашингтоне Дарчиеву развивать отношения с США
Перед новым послом России в США Александром Дарчиевым поставлены задачи отстаивать интересы РФ и развивать отношения с Соединёнными Штатами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации», — ответил Песков на вопрос РИА «Новости», какие задачи Владимир Путин ставит перед главой дипмиссии.
Напомним, 6 марта глава государства подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США. Также дипломат назначен постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств (ОАГ, OAS) в Вашингтоне.
Александру Дарчиеву 64 года. С 2014 по 2021 год он служил послом РФ в Канаде. В 2021-2025 годах возглавлял Департамент Северной Америки МИД России. В январе текущего года был назначен директором Департамента Северной Атлантики. В должности посла в США Дарчиев сменил Анатолия Антонова, который ушёл с поста главы диппредставительства осенью.