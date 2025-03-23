Стало известно, когда новый посол России отправится в Вашингтон

Напомним, что Александру Дарчиеву 64 года. В период с 2014 по 2021 год он занимал пост посла России в Канаде, а с 2021 по 2025 год возглавлял Департамент Северной Америки МИД РФ. В январе 2025 года он был назначен директором Департамента Северной Атлантики. В должности посла в США Дарчиев сменил Анатолия Антонова, который покинул пост главы диппредставительства осенью.