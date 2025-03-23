Стало известно, когда новый посол России отправится в Вашингтон
МИД РФ: Новый посол России Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе
Новый посол России в США Александр Дарчиев. Обложка © ТАСС / Даниил Студнев
Новый посол России в США Александр Дарчиев поедет в Вашингтон на следующей неделе, сообщили РИА «Новости» в МИД России.
«В МИД РФ подтвердили, что посол РФ в США отправится в Вашингтон», — сказали в ведомстве.
Напомним, что Александру Дарчиеву 64 года. В период с 2014 по 2021 год он занимал пост посла России в Канаде, а с 2021 по 2025 год возглавлял Департамент Северной Америки МИД РФ. В январе 2025 года он был назначен директором Департамента Северной Атлантики. В должности посла в США Дарчиев сменил Анатолия Антонова, который покинул пост главы диппредставительства осенью.