Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 05:02

Захарова посочувствовала послу Дарчиеву из-за сложностей в отношениях РФ и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посочувствовала новому российскому послу в Вашингтоне. По словам дипломата, Александру Дарчиеву предстоит работать в стране, которая на протяжении многих лет планомерно разрушала отношения с Москвой из-за деструктивного курса предыдущих администраций.

«Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания. В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная», — заявила Захарова РИА «Новости».

Захарова объяснила, почему от переговоров в Эр-Рияде не стоит многого ожидать
Захарова объяснила, почему от переговоров в Эр-Рияде не стоит многого ожидать

Напомним, что новый российский посол в Соединённых Штатах Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон несколькими часами ранее. На 27 марта у дипломата запланирована встреча в Госдепартаменте, где состоится передача копий верительных грамот.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Антон Голыбин
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar