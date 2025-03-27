Захарова посочувствовала послу Дарчиеву из-за сложностей в отношениях РФ и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посочувствовала новому российскому послу в Вашингтоне. По словам дипломата, Александру Дарчиеву предстоит работать в стране, которая на протяжении многих лет планомерно разрушала отношения с Москвой из-за деструктивного курса предыдущих администраций.

«Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания. В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная», — заявила Захарова РИА «Новости».