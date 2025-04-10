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10 апреля, 06:42

Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российская делегация прибыла на место встречи с США в Стамбуле, автомобиль с командой переговорщиков в генконсульство РФ. Беседа будет проходить в закрытом формате.

Ожидается, что второй раунд российско-американских консультаций в Турции будет посвящён нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Российскую делегацию продолжит возглавлять посол РФ в США Александр Дарчиев, а от американской стороны в качестве представителя выступит заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

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Андрей Бражников
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