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16 июня, 10:37

Политолог раскрыл, как изменились отношения РФ и США после прихода Трампа к власти

Политолог Гуреев: Россия и США воспринимают друг друга как стратегическую угрозу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

После прихода к власти в США Дональда Трампа отношения между Вашингтоном и Москвой сильно потеплели, обратил внимание политолог Данила Гуреев. В то же время он призвал не заниматься самообманом и помнить, что Россия и США всё ещё воспринимают друг друга как стратегическую угрозу.

«Откровенно говоря, для России США представляют стратегическую угрозу, потому что существует блок НАТО. И американское ядерное вооружение нацелено в первую очередь на российские объекты. Так и наоборот. Для США Россия представляет из себя стратегическую угрозу», — отметил собеседник «Царьграда».

Он также подчеркнул, что между РФ и США остаётся серьёзные расхождения по ряду геополитичсеких вопросов. К примеру, Вашингтон вражески настроен по отношению к Ирану, в то время как Москва сохраняет союзнические отношения с исламской республикой и поддерживает её суверенитет.

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Ранее Россия и США достигли предварительной договорённости о переносе обсуждения вопросов, которые вызывают дипломатические разногласия, из Стамбула в свои столицы. Об этом рассказал новый посол РФ Александр Дарчиев. Он также объяснил, что отдаляет прогресс в диалоге по стратстабильности между РФ и США.

Борис Эльфанд
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