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Регион
11 июня, 04:15

Посол объяснил, что отдаляет прогресс в диалоге по стратстабильности между РФ и США

Дарчиев: Подвижек по стратегической стабильности между Россией и США пока нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Россия и Соединённые Штаты пока не достигли прогресса по взаимодействию в области стратегической стабильности. Такую информацию озвучил новый посол РФ в США Александр Дарчиев.

«Взаимодействие с США по стратегической стабильности, как неоднократно подчеркивалось российской стороной, невозможно обособить от общей ситуации в военно-политической сфере»,приводит комментарий посла ТАСС.

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Дарчиев отметил, что после того, как предыдущая администрация США фактически стала стороной конфликта на Украине, ждать изменений в этой важной сфере не стоит. Он добавил, что военная помощь режиму в Киеве продолжается и после смены власти в Белом доме.

По словам дипломата, прогресс возможен при нормализации двусторонних отношений и признании Вашингтоном принципа неделимости безопасности, а также неразрывной связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями.

Кроме того, отдаляют перспективы перезапуска диалога широко рекламируемые американцами планы по ускоренному созданию многослойной системы ПРО «Золотой купол», имеющей ярко выраженный и сугубо дестабилизирующий космический компонент, с декларируемым настроем на достартовый перехват целей противника, уточнил Дарчиев.

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Ранее посол сообщил, что Россия и США перенесли обсуждения дипломатических разногласий из Стамбула в свои столицы — Москву и Вашингтон. Новый раунд переговоров состоится в ближайшее время на российской стороне.

Лия Мурадьян
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