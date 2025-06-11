Посол объяснил, что отдаляет прогресс в диалоге по стратстабильности между РФ и США

Россия и Соединённые Штаты пока не достигли прогресса по взаимодействию в области стратегической стабильности. Такую информацию озвучил новый посол РФ в США Александр Дарчиев.

«Взаимодействие с США по стратегической стабильности, как неоднократно подчеркивалось российской стороной, невозможно обособить от общей ситуации в военно-политической сфере», — приводит комментарий посла ТАСС.

Дарчиев отметил, что после того, как предыдущая администрация США фактически стала стороной конфликта на Украине, ждать изменений в этой важной сфере не стоит. Он добавил, что военная помощь режиму в Киеве продолжается и после смены власти в Белом доме.

По словам дипломата, прогресс возможен при нормализации двусторонних отношений и признании Вашингтоном принципа неделимости безопасности, а также неразрывной связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями.

Кроме того, отдаляют перспективы перезапуска диалога широко рекламируемые американцами планы по ускоренному созданию многослойной системы ПРО «Золотой купол», имеющей ярко выраженный и сугубо дестабилизирующий космический компонент, с декларируемым настроем на достартовый перехват целей противника, уточнил Дарчиев.