Есть чему поучиться: Отец Илона Маска рассказал Life.ru, создаст ли его сын свою политическую партию
Эррол Маск ответил на вопрос о планах сына создать политическую партию в США
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Илон Маск — не политик, а человек из мира технологий, и ему ещё есть чему поучиться в искусстве лидерства. Об этом в разговоре с Life.ru заявил отец основателя Space X, предприниматель Эррол Маск, отвечая на вопрос о том, есть ли у его сына планы возглавить собственную политическую партию.
Эррол Маск о политических перспективах его сына. Видео © Life.ru
Ранее Маск-младший озвучивал планы создать свою собственную политическую партию. В связи с этим Life.ru решил узнать, будет ли он лично возглавлять эту организацию и не разрушит ли третья сила двухпартийную систему в США?
«Илон не политик, он — человек технологий. Он любит работать с людьми: с лучшими из лучших и самыми умными, чтобы добиваться наилучших результатов в кратчайшие сроки. В мире политики, к сожалению, приходится иметь дело с самыми разными людьми. Как однажды сказал мне премьер-министр нашей страны много лет назад, лидеру приходится иметь дело с инвалидами, с людьми, которые не очень умны, с довольно тупыми людьми и в то же время с очень умными людьми», — объяснил наш собеседник на международном «Форуме будущего 2050» в Москве.
Эррол Маск добавил, что в политике представлены самые разные люди и тому, кто хочет стать лидером, нужно понимать, что он будет работать со всеми, а не только с лучшими из лучших. И в этом отношении Илону, по мнению Маска-старшего, есть куда расти. Отец самого богатого человека мира напомнил о недавнем конфликте сына с американским президентом Дональдом Трампом из-за законопроекта о расходах — Илон представлял эту инициативу по-своему и кардинально разошёлся во взглядах с руководством США.
Напомним, на днях Илон Маск публично раскритиковал законопроект американского лидера по сокращению федеральных расходов. Предприниматель посчитал его угрозой для национальной экономики и призвал покончить с законопроектом, обыграв название культового фильма Квентина Тарантино «Убить Билла» (Kill Bill). Также он высказался в пользу импичмента главе США, а тот в ответ назвал миллиардера спятившим. И только накануне в прессе появились сообщения, что стороны вроде как вышли на «хрупкое перемирие».