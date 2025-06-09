Есть чему поучиться: Отец Илона Маска рассказал Life.ru, создаст ли его сын свою политическую партию

Илон Маск — не политик, а человек из мира технологий, и ему ещё есть чему поучиться в искусстве лидерства. Об этом в разговоре с Life.ru заявил отец основателя Space X, предприниматель Эррол Маск, отвечая на вопрос о том, есть ли у его сына планы возглавить собственную политическую партию.

Эррол Маск о политических перспективах его сына. Видео © Life.ru

Ранее Маск-младший озвучивал планы создать свою собственную политическую партию. В связи с этим Life.ru решил узнать, будет ли он лично возглавлять эту организацию и не разрушит ли третья сила двухпартийную систему в США?

«Илон не политик, он — человек технологий. Он любит работать с людьми: с лучшими из лучших и самыми умными, чтобы добиваться наилучших результатов в кратчайшие сроки. В мире политики, к сожалению, приходится иметь дело с самыми разными людьми. Как однажды сказал мне премьер-министр нашей страны много лет назад, лидеру приходится иметь дело с инвалидами, с людьми, которые не очень умны, с довольно тупыми людьми и в то же время с очень умными людьми», — объяснил наш собеседник на международном «Форуме будущего 2050» в Москве.