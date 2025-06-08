Трамп и Маск заключили «хрупкое перемирие» после переговоров их представителей

Представители президента США Дональда Трампа и его экс-соратника Илона Маска 6 июня провели телефонные переговоры, что привело к временному прекращению взаимных выпадов. Газета Politico сообщила, ссылаясь на источники в Белом доме, что между бывшими товарищами установилось «хрупкое перемирие».

«Он [Трамп] прекратил публиковать сообщения, однако это не означает, что он доволен. Совершенно неясно, какими будут их отношения», — заявил один из американских чиновников.

Как сообщают источники, особое раздражение президента США вызвали заявления Маска о его возможной причастности к делу Джеффри Эпштейна — финансиста, обвиняемого в организации секс-трафика с участием несовершеннолетних. Кроме того, Трамп воспринял как личное оскорбление слова миллиардера о том, что его победа на выборах была бы невозможна без поддержки со стороны основателя Tesla и SpaceX.

По данным издания, напряжённость в отношениях между двумя влиятельными фигурами нарастала задолго до их открытого конфликта, разразившегося 5 июня. Одной из ключевых причин недовольства Трампа стали высказывания Маска о неспособности департамента DOGE добиться значительного сокращения расходов бюджета.