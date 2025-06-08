Отец Илона Маска заявил, что у его сына развился ПТСР из-за работы в Белом доме

У американского предпринимателя Илона Маска развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) из-за государственной службы в Белом доме. Об этом в интервью Daily Mail заявил отец миллиардера Эррол Маск, который, к слову, сейчас находится в России. По его словам, сыну не стоило соглашаться на работу в администрации президента Штатов.

«Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса. А потом, в конце концов, остаются только он и Трамп. Они всё ещё не знают, что делать, поэтому воюют друг с другом, пока не придут к нормальным условиям», — отметил Маск-старший.