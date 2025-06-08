Отец Илона Маска заявил, что у его сына развился ПТСР из-за работы в Белом доме
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У американского предпринимателя Илона Маска развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) из-за государственной службы в Белом доме. Об этом в интервью Daily Mail заявил отец миллиардера Эррол Маск, который, к слову, сейчас находится в России. По его словам, сыну не стоило соглашаться на работу в администрации президента Штатов.
«Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса. А потом, в конце концов, остаются только он и Трамп. Они всё ещё не знают, что делать, поэтому воюют друг с другом, пока не придут к нормальным условиям», — отметил Маск-старший.
Напомним, на днях между Илоном Маском и американским президентом разразилась публичная ссора. Основатель SpaceX на фоне своего ухода из администрации жёстко раскритиковал правительственный законопроект о бюджете, а затем обвинил Трампа в неблагодарности: по словам Маска, республиканец бы не смог выиграть выборы без его поддержки. Глава Белого дома в ответ назвал бывшего соратника сумасшедшим, чем ещё больше его раззадорил — Маск обвинил политика в педофилии и объявил о прекращении космической программы Dragon. Впрочем, впоследствии он удалил пост, где заявлял о связи хозяина Овального кабинета со скандальным Джеффри Эпштейном, и отметил, что передумал насчёт Dragon.