Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 16:13

Отец Илона Маска заявил, что у его сына развился ПТСР из-за работы в Белом доме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

У американского предпринимателя Илона Маска развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) из-за государственной службы в Белом доме. Об этом в интервью Daily Mail заявил отец миллиардера Эррол Маск, который, к слову, сейчас находится в России. По его словам, сыну не стоило соглашаться на работу в администрации президента Штатов.

«Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса. А потом, в конце концов, остаются только он и Трамп. Они всё ещё не знают, что делать, поэтому воюют друг с другом, пока не придут к нормальным условиям», отметил Маск-старший.

«Пакт нарушен»: Появилась новая версия о причине эпичного раскола между Трампом и Маском
«Пакт нарушен»: Появилась новая версия о причине эпичного раскола между Трампом и Маском

Напомним, на днях между Илоном Маском и американским президентом разразилась публичная ссора. Основатель SpaceX на фоне своего ухода из администрации жёстко раскритиковал правительственный законопроект о бюджете, а затем обвинил Трампа в неблагодарности: по словам Маска, республиканец бы не смог выиграть выборы без его поддержки. Глава Белого дома в ответ назвал бывшего соратника сумасшедшим, чем ещё больше его раззадорил — Маск обвинил политика в педофилии и объявил о прекращении космической программы Dragon. Впрочем, впоследствии он удалил пост, где заявлял о связи хозяина Овального кабинета со скандальным Джеффри Эпштейном, и отметил, что передумал насчёт Dragon.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar