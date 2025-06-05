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5 июня, 20:51

Маск заявил о прекращении программы Dragon и потребовал импичмента Трампа

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / lev radin

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / lev radin

Предприниматель Илон Маск заявил о немедленном выводе из эксплуатации космического корабля Dragon компании SpaceX после заявления президента США Дональда Трампа об отмене государственных субсидий. Американский лидер обвинил миллиардера в неэффективности и объявил о планах расторгнуть госконтракты с его компаниями.

В свою очередь, основатель Tesla и владелец соцсети X также поддержал идею импичмента республиканца, репостнув утверждение о необходимости отстранения Трампа от власти и передачи полномочий Джей Ди Вэнсу.

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Напомним, что сегодня Дональд Трамп обрушился с критикой на Илона Маска, назвав его «сумасшедшим» и пригрозив разорвать государственные контракты с его компаниями, а также отменить выделяемые субсидии. Хозяин Белого дома заявил, что предприниматель «истощал» бюджет, и предложил прекратить финансирование его проектов для экономии «миллиардов долларов». В ответ Маск предложил своим подписчикам рассмотреть возможность создания новой политической партии в США.

Антон Голыбин
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