Маск заявил о прекращении программы Dragon и потребовал импичмента Трампа

Предприниматель Илон Маск заявил о немедленном выводе из эксплуатации космического корабля Dragon компании SpaceX после заявления президента США Дональда Трампа об отмене государственных субсидий. Американский лидер обвинил миллиардера в неэффективности и объявил о планах расторгнуть госконтракты с его компаниями.

В свою очередь, основатель Tesla и владелец соцсети X также поддержал идею импичмента республиканца, репостнув утверждение о необходимости отстранения Трампа от власти и передачи полномочий Джей Ди Вэнсу.