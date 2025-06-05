«Настоящая бомба»: Маск обвинил Трампа в причастности к педофилии
Маск заявил, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна
Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House
Основатель Tesla и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в документах, касающихся расследования против Джеффри Эпштейна. По его словам, именно это объясняет, почему материалы по делу до сих пор не обнародованы.
«Пришло время сбросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Запомните этот пост на будущее. Правда выйдет наружу», — написал предприниматель.
Позже он отметил, что срок пребывания республиканца у власти составляет ещё около трёх с половиной лет, тогда как сам Маск, как он выразился, планирует оставаться на виду ещё более четырёх десятилетий.
Материалы по делу Эпштейна включают документы, протоколы, списки гостей и иные доказательства, собранные в ходе расследования о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Среди упомянутых в них — представители деловой, политической и медийной элиты. Ранее сообщалось, что некоторые из них посещали частные владения Эпштейна либо поддерживали с ним личные или деловые контакты.
Напомним, ранее между Маском и Трампом началась публичная «ссора». Предприниматель заявил, Трамп не смог бы одержать победу на президентских выборах без его поддержки, а партия не смогла бы сохранить контроль над палатами Конгресса. По словам основателя Tesla, американский лидер ведёт себя неблагодарно, а по мнению президента, Маск «сошёл с ума».