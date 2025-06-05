«Настоящая бомба»: Маск обвинил Трампа в причастности к педофилии

Основатель Tesla и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в документах, касающихся расследования против Джеффри Эпштейна. По его словам, именно это объясняет, почему материалы по делу до сих пор не обнародованы.

«Пришло время сбросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Запомните этот пост на будущее. Правда выйдет наружу», — написал предприниматель.

Позже он отметил, что срок пребывания республиканца у власти составляет ещё около трёх с половиной лет, тогда как сам Маск, как он выразился, планирует оставаться на виду ещё более четырёх десятилетий.