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8 июня, 12:13

«Пакт нарушен»: Появилась новая версия о причине эпичного раскола между Трампом и Маском

Conversetion: Илон Маск накинулся на Трампа из-за преуменьшения его достижений

Дональд Трамп, Илон Маск. Обложка © Gettyimages / Anna Moneymake, Andrew Harnik

Дональд Трамп, Илон Маск. Обложка © Gettyimages / Anna Moneymake, Andrew Harnik

Нападки американского бизнесмена Илона Маска на президента США Дональда Трампа могли быть вызваны желанием отомстить за принижение его достижений. Такое предположение о причине эпичного раскола выдвинул профессор психологии Университета Эдж Хилл Джефф Битти в статье для издания Conversation.

«Маску могло показаться, что Трамп пытается преуменьшить его достижения ради политической выгоды, нарушив таким образом пакт взаимного уважения», — говорится в публикации.

Такая причина может объяснить резкую смену отношения Маска, от восхищения американским лидером до его презрения.

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Прощайте, спутники! Ссора Трампа и Маска могла быть спектаклем для Украины

Напомним, ранее между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошёл публичный конфликт. Бизнесмен заявил, что Трамп не смог бы победить на выборах без его поддержки. Предприниматель также раскритиковал предложенный Белым домом законопроект по сокращению госрасходов. В ответ Трамп заявил о неэффективном управлении Маском криптовалютой Dogecoin. Впоследствии бизнесмен обвинил американского лидера в совершении серьёзных преступлений. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что это является внутренним делом США.

Наталья Афонина
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