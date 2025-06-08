«Пакт нарушен»: Появилась новая версия о причине эпичного раскола между Трампом и Маском
Conversetion: Илон Маск накинулся на Трампа из-за преуменьшения его достижений
Дональд Трамп, Илон Маск. Обложка © Gettyimages / Anna Moneymake, Andrew Harnik
Нападки американского бизнесмена Илона Маска на президента США Дональда Трампа могли быть вызваны желанием отомстить за принижение его достижений. Такое предположение о причине эпичного раскола выдвинул профессор психологии Университета Эдж Хилл Джефф Битти в статье для издания Conversation.
«Маску могло показаться, что Трамп пытается преуменьшить его достижения ради политической выгоды, нарушив таким образом пакт взаимного уважения», — говорится в публикации.
Такая причина может объяснить резкую смену отношения Маска, от восхищения американским лидером до его презрения.
Напомним, ранее между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошёл публичный конфликт. Бизнесмен заявил, что Трамп не смог бы победить на выборах без его поддержки. Предприниматель также раскритиковал предложенный Белым домом законопроект по сокращению госрасходов. В ответ Трамп заявил о неэффективном управлении Маском криптовалютой Dogecoin. Впоследствии бизнесмен обвинил американского лидера в совершении серьёзных преступлений. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что это является внутренним делом США.