«Пакт нарушен»: Появилась новая версия о причине эпичного раскола между Трампом и Маском

Нападки американского бизнесмена Илона Маска на президента США Дональда Трампа могли быть вызваны желанием отомстить за принижение его достижений. Такое предположение о причине эпичного раскола выдвинул профессор психологии Университета Эдж Хилл Джефф Битти в статье для издания Conversation.