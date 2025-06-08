Прощайте, спутники! Ссора Трампа и Маска могла быть спектаклем для Украины
SC: Трамп и Маск инсценировали ссору, чтобы отключить Украину от Starlink
Дональд Трамп, Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Frederic Legrand - COMEO
Президент Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могли инсценировать конфликт, чтобы лишить Украину доступа к спутникам Starlink. Об этом сообщает издание Strategic Culture.
«Разрыв с Белым домом позволяет Илону Маску отключить Starlink от Украины», — говорится в материале.
Лидер Штатов и его сторонник, по оценке автора материала, пытаются таким образом подтолкнуть Владимира Зеленского к заключению мирных соглашений.
Напомним, что между Трампом и Маском возникли разногласия, переросшие в публичный конфликт. Бизнесмен заявил, что президент США не смог бы победить на выборах без его поддержки. Предприниматель также выразил критику в адрес законопроекта Белого дома, направленного на сокращение государственных расходов. В ответ Трамп заявил о неэффективном управлении Маском криптовалютой Dogecoin. Позднее бизнесмен обвинил американского лидера в причастности к серьёзным преступлениям. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что это является внутренним делом США.