Прощайте, спутники! Ссора Трампа и Маска могла быть спектаклем для Украины

Президент Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могли инсценировать конфликт, чтобы лишить Украину доступа к спутникам Starlink. Об этом сообщает издание Strategic Culture.

«Разрыв с Белым домом позволяет Илону Маску отключить Starlink от Украины», — говорится в материале.