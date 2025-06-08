Трамп поставил точку в отношениях с Илоном Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен восстанавливать отношения с предпринимателем Илоном Маском. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

Попытки администрации Белого дома сгладить конфликт между Трампом и Маском не увенчались успехом. Президент публично выразил своё недовольство в адрес миллиардера.

«Нет», — ответил Трамп на вопрос журналиста о возможности восстановления отношений с Маском.

На вопрос, считает ли он, что его отношения с генеральным директором Tesla и SpaceX завершены, глава Белого дома ответил, что, по его предположениям, да.