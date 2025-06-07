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6 июня, 23:38

Маск на наркотиках: Трамп обрушился на предпринимателя с громким обвинением

NYT: Трамп допустил, что Маск вступил с ним в конфликт под действием наркотиков

Илон Маск. © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент США Дональд Трамп высказал сомнения в адекватности поведения предпринимателя Илона Маска, допустив, что миллиардер мог вступить с ним в конфликт под воздействием запрещённых веществ. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным американской газеты, хозяин Белого дома в разговоре с помощниками назвал действия главы компаний Tesla и SpaceX «сумасшедшими» и увязал это с возможным употреблением наркотиков.

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Напомним, что ранее между американским лидером и Маском разгорелся скандал после того, как бизнесмен раскритиковал республиканский законопроект. Трамп, в свою очередь, заявил о неэффективной работе миллиардера и выразил намерение расторгнуть государственные контракты с его компаниями, а также отменить выделяемые субсидии. Он также сообщил, что его не волнуют нападки Маска. По словам президента США, основателю Tesla стоило действовать раньше.

Андрей Васильев
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