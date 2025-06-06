Трамп заявил, что его не волнуют нападки Маска

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что нападки со стороны предпринимателя Илона Маска его не волнуют. По его словам, основателю Tesla стоило действовать раньше. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Я не против того, что Илон повернулся против меня, но он должен был сделать это несколько месяцев назад. Это один из величайших законопроектов, когда-либо представленных в Конгрессе», — написал республиканец.

Хозяин Белого дома уточнил, что закон о налогах и расходах предусматривает сокращение расходов на 1,6 триллиона долларов и обеспечивает крупнейшее снижение налоговой нагрузки в истории США. Трамп предупредил, что в случае непринятия документа налоги увеличатся на 68%. Президент добавил, что не является источником нынешних проблем, а лишь стремится их исправить, направляя страну на «путь величия».