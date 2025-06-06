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5 июня, 22:20

Трамп заявил, что его не волнуют нападки Маска

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что нападки со стороны предпринимателя Илона Маска его не волнуют. По его словам, основателю Tesla стоило действовать раньше. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Я не против того, что Илон повернулся против меня, но он должен был сделать это несколько месяцев назад. Это один из величайших законопроектов, когда-либо представленных в Конгрессе», — написал республиканец.

Хозяин Белого дома уточнил, что закон о налогах и расходах предусматривает сокращение расходов на 1,6 триллиона долларов и обеспечивает крупнейшее снижение налоговой нагрузки в истории США. Трамп предупредил, что в случае непринятия документа налоги увеличатся на 68%. Президент добавил, что не является источником нынешних проблем, а лишь стремится их исправить, направляя страну на «путь величия».

Маск заявил о последствиях тарифов Трампа для экономики США
Маск заявил о последствиях тарифов Трампа для экономики США

Напомним, что ссора между Трампом и Маском началась, когда миллиардер раскритиковал предложенный американским лидером проект бюджета США и призвал конгрессменов отказываться голосовать за него. Владелец соцсети X также поддержал идею импичмента республиканца, репостнув утверждение о необходимости отстранения Трампа от власти и передачи полномочий Джей Ди Вэнсу.

Тимур Хингеев
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